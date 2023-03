Rifiuti e ciclo idrico, Nuova Grande Loano punge l'Amministrazione: "A che punto siamo?"

Continuano a tenere banco nella discussione politica loanese, come d'altra parte a livello provinciale, le due tematiche della gestione dei rifiuti e del ciclo idrico.

E' il gruppo di minoranza consiliare "Nuova Grande Loano" a sollevare le questioni, chiedendo se non una presa di posizione almeno un confronto all'Amministrazione: “Sono mesi che chiediamo al sindaco Lettieri un incontro per creare un tavolo concertativo per parlare di quelli sono i grandi temi che a breve dovremmo affrontare sul nostro territorio, in primis i rifiuti dove ci sono dei comportamenti oggettivi discriminatori nei confronti dei cittadini da parte della ditta che lavora sul territorio comunale, ma non riusciamo ad avere un confronto con la parte politica - spiegano dall'opposizione - Anche perché il tema vero della questione è che a fine giugno scade la proroga data dalla Regione Liguria per il processo dell’Ato unico e quindi bisognerà capire che strada intenderà prendere il Comune di Loano, entrare in SAT o continuare a prorogare creando altri disagi? Ci saranno sicuramente ricadute sui cittadini e non vorremmo fossero negative, con un peggior servizio dato dalla cittadinanza. Siamo a marzo, vorremmo iniziare a parlare della questione”.

“Ma questa mattina a preoccuparci è anche il grande tema dell’acqua e della depurazione - continuano - apprendiamo, infatti, che proprio in queste ore si stanno discutendo in una riunione del cda di APS (Acque Pubbliche Savonesi) le sorti future della nostra Servizi Ambientali, in particolare sulla probabile fusione con SCA di Alassio e Consorzio Depurazione del Savonese di Savona”.

“Già nel Consiglio Comunale del 29 dicembre scorso abbiamo pubblicamente chiesto al sindaco di seguire in maniera puntuale e attenta questo percorso dell’eventuale fusione - ricordano dalla minoranza - perché il timore di tutti noi è quello che abbiamo appreso nelle scorse settimane dagli organi di stampa: ovvero il bilancio in rosso di cifre molto importanti del Consorzio Depurazione Savonese e di conseguenza quali conseguenze potrà avere sulla nostra società. Abbiamo appreso che anche Alassio ha espresso grosse perplessità su questa operazione, non abbiamo però aggiornamenti da parte del sindaco di Loano, socio primario della Servizi Ambientali”.

“La nostra preoccupazione è che, per seguire la forte accelerata perpetrata da uno dei tre soggetti, un domani a rimetterci saranno i cittadini loanesi e del comprensorio. Senza dimenticare che nel comprensorio stesso ci sono opere che devono essere realizzate per completare i collettamenti. E se questa accelerata bloccasse tali investimenti, cosa succederebbe ai comuni interessati?” dichiara il capogruppo Isella.

“Lo scriviamo qui, perché magari così qualcuno ci risponde sulle due questioni... visto che a chiedere appuntamenti siamo ancora in attesa e la nostra disponibilità a collaborare l’abbiamo sempre data e richiesta” chiosa il consigliere Piccinini.