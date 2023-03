Lions Club Loano Doria dona generi alimentari alla Caritas

Si è appena conclusa la consegna di generi alimentari da parte del Lions Club Loano Doria alla sede Caritas di Loano.

Il club nell'ambito del Service Internazionale sulla fame – al quale ha aderito - ha acquistato generi alimentari per un importo di mille euro per le persone in difficoltà non solo di Loano ma anche delle cittadine limitrofe (l'area di competenza Caritas va da Borgio Verezzi a Borghetto Santo Spirito compresi e tutto il relativo entroterra).

Il suddetto materiale è stato consegnato oggi, giovedì 2 marzo alla locale sede della Caritas presso la chiesa di San Pio X a Loano alla presenza di Don Antonello e Don Luciano; in rappresentanza del Club, il presidente Simone Ottonello ed i soci Arianna Leonardi Vugi, Lino Ferraro, Jimmy Piccinini e Vincenzo Salvini.