Stelle nello Sport, al via la 24° edizione: "È lo sport il più grande social network al mondo" (Foto e Video)

Promuovere la cultura e i valori dello sport: con questo obiettivo si è dato il via questa mattina alla 24° edizione di Stelle nello Sport, con il forum “Sport: il più grande social network del mondo”.

Michele Corti, ideatore del progetto, racconta dell’impegno che ormai da più di vent’anni viene portato avanti: “Stelle nello sport da 24 anni è un percorso quotidiano al fianco di federazioni, associazioni ed enti sportivi per promuovere la cultura e i valori dello sport, perché si capisce anche dalla cronaca di questi giorni che ce n’è più che mai bisogno.

È un percorso che di fatto oggi apriamo ufficialmente ma che non finisce mai, ed è sempre difficile stabilire quando riparte. Nelle scuole siamo operativi già da inizio anno con una serie di incontri; è partito il concorso fotografico Nicali-Iren a cui tutti possono partecipare inviando una foto; da oggi apriamo anche ufficialmente le votazioni per eleggere gli sportivi dell’anno. Inizia anche un percorso fatto di eventi: la Charity dinner per la Gigi Ghirotti il 28 marzo, la premiazione dei campioni al Porto Antico il 18 maggio, la Festa dello Sport dal 19 al 21 maggio, lo Sport Ability Day, il natale degli sportivi. Un percorso fatto di tanta partecipazione e tanta rete con un forum intitolato provocatoriamente “Sport: il più grande social network del mondo” perché pensiamo sia un network fatto di numeri importanti e di valori positivi. Oggi grazie alla partecipazione di autorità, dirigenti e campioni amici della nostra rete vogliamo sottolineare i valori e l’importanza dello sport.

Sul nostro sito quotidianamente sono disponibili tutti gli approfondimenti e gli eventi da seguire e vivere insieme”.

Un momento fondamentale per ricordare quali sono i principi su cui basare il proprio percorso sportivo, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca che hanno visto un arbitro di 18 anni aggredito negli spogliatoi da un dirigente della squadra di casa.

“Vedo questo evento da un lato importante, quello del coraggio del presidente della federazione Gioco Calcio Giulio Ivaldi che ha subito denunciato l’accaduto - spiega Michele Corti - Perché è importante salvaguardare la reputazione dei dirigenti di un mondo sportivo che con impegno, sacrificio e volontariato riescono a portare avanti un’attività socialmente indispensabile, e poi perché, come diciamo da 24 anni, polifonicamente con la voce di tanti protagonisti la cultura e la voce dello sport vanno culturalmente trasmessi. Anche per questo andiamo nelle scuole: se formiamo con i valori giusti i ragazzi episodi come questo non dico non accadranno più ma cercheremo di mantenerli circoscritti il più possibile”.

Cresce ancora la mission sociale e benefica di Stelle nello Sport. Diventa maggiorenne, con la sua 18° edizione, l'Asta benefica sulla piattaforma www.memorabid.com/stellenellosport con la partecipazione di prestigiose firme dello sport azzurro e internazionale. Dopo la bella esperienza dello scorso anno, verrà promossa e organizzata, nuovamente tra le associazioni sportive, la "Lotteria per la Gigi Ghirotti" con una crociera Msc per 2 persone in palio a fine giugno. Obiettivo da superare i 43.500 euro donati lo scorso anno alla Fondazione presieduta dal Prof. Henriquet. Novità del 2023 è il supporto al professor Umberto Valente nell'ambito del progetto

"Next Onlus in Madagascar" attraverso l'acquisto di attrezzature sportive per la realizzazione di un centro polisportivo ad Antsiranana, al fine di migliorare la qualità della vita, proprio attraverso lo sport, della popolazione di uno dei paesi più poveri al mondo. Ancora una volta la "rete" dello sport ligure è al lavoro per raccogliere anche materiali sportivi da destinare al progetto.

“Stamattina abbiamo una grandissima occasione per costituire una grande tavola rotonda, a cui prendono parte tutti gli attori che sono fondamentali per questo progetto sportivo” - dichiara l’assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro -. “Avremo rappresentanze delle istituzioni, del mondo della medicina, la partecipazione del Coni del Cup e di Sport Salute, della Camera di Commercio e di settori commerciali ed economici. Questo sta a evidenziare il grande impatto che lo sport ha in tantissimi ambiti. Stelle nello Sport ci regala grandissimi emozioni, si lodano le gesta di grandi atleti sportivi liguri e si promuove lo sport. Non posso nascondere anche la mia soddisfazione, essendo anche assessore alla Scuola, per il grande lavoro svolto in ambito scolastico. Si parte addirittura da un progetto meraviglioso che si chiama ‘Il Bello dello Sport’ che lascerà spazio alla fantasia dei ragazzi per fare interpretare cosa significa per lo loro lo sport e trasfonderlo in un disegno, e la premiazione avverrà in occasione della Festa dello sport di maggio. Ringrazio anche per il coinvolgimento di grandi atleti come il nostro Francesco Bocciardo, che rimarca sempre lo sport che va oltre ogni tipo di abilità

Aspettiamo con grande entusiasmo questa grande stagione di Stelle nelle sport: credo che la sinergia che nasce da tutti noi possa contribuire a scrivere una pagina ancora più bella della nostra cultura sportiva”.

Stelle nello Sport dedicherà come per tradizione grande attenzione al mondo della Scuola, anche grazie alla partnership con Orientamenti. Lo scorso anno sono stati oltre 15.000 gli studenti coinvolti e nel 2023, agli incontri con i Campioni in "Una Classe di Valori" si aggiungeranno le "lezioni" su alimentazione, abusi, dipendenze realizzate con il contributo scientifico di Villa Montallegro con cui è stata anche stipulata una "convenzione" a favore degli sportivi (www.stellenellosport.com/montallegro/).

Aggiunge l’assessore allo Sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi: “Oggi è una giornata importante perché ulteriormente si dà voce allo sport, si dà modo di valutarlo sotto tutte le accezioni e di evidenziarne l’importanza, gli effetti e le ricadute sul territorio, i legami e il connubio tra sport, turismo, corretto stile di vita e, quindi, anche la salute. Il lavoro di Stelle nello Sport va avanti da anni e ha un ruolo importante che coinvolge anche inclusività, accessibilità: i davvero una giornata di sport e per lo sport. Questa amministrazione investe tanto sullo sport perché ci crede e sostiene i valori che rappresenta. Ocean Race è un grandissimo evento di portata mondiale dal punto di vista sportivo, di numeri e di ricaduta sul territorio. Genova sarà capitale europea dello sport 2024, ci saranno tanti eventi per la promozione e valorizzazione della cultura sportiva. Anche dal punto di vista di valorizzazione del territorio gli eventi sportivi fungono da volano per farsi vedere e posizionarsi tra le destinazioni scelte anche per una vacanza Active, che contempli attività sportiva”.

Oltre agli assessori Ferro e Bianchi, sono intervenuti al Forum di Stelle nello Sport anche Andrea Rivellini (Consigliere d'Amministrazione di Fondazione Carige), Antimo Ponticiello (Dir. Ufficio scolastico regionale per la Liguria), Mauro Ferrando (Presidente Porto Antico Spa) e Luigi Zanti (Direttore territoriale Liguria BPER Banca). Per le istituzioni sportive erano presenti Salvatore Sanzo (Responsabile Area Sport nei Territori di Sport e Salute), Antonio Micillo (Presidente Coni Liguria), Gaetano Cuozzo (Presidente Cip Liguria) e Giorgio Costa (Presidente Panathlon Distretto Italia). Hanno illustrato il valore sociale dello sport Franco Henriquet (Presidente Fondazione Gigi Ghirotti) e Umberto Valente (Next Onlus Ospedale in Madagascar) mentre Tiziana Merlino (Dirigente Ami) ha sottolineato l'importanza dello sport anche nella sfida a favore dell'ambiente e Luca Spigno (Vicedirettore sanitario Villa Montallegro) ha presentato i benefici dello sport e di una sana alimentazione per "vincere" su abusi e dipendenze. Salute e cultura, promozione del territorio e socialità, solidarietà e fair play, inclusione e scuola, sostenibilità e ambiente, alimentazione e dipendenze, regole e senso civico, passione e sfide. Tanti i temi "toccati" anche dai campioni presenti: Christian Puggioni (Coord. Eventi Genova 2024), Francesco Bocciardo (Campione di nuoto paralimpico), Edoardo Stochino (Campione di nuoto), Matteo Sericano (Campione di vela), Stefano Fazzalari (Insuperabili), Gaia Ravaioli (Campionessa di Mountain Bike). In platea, oltre a dirigenti e tecnici sportivi, gli studenti delle classi la e 2a del Liceo Scientifico Sportivo "Emiliani" di Nervi con i professori Paola Marsano e Mattia Roselli.

"Da 24 anni il nostro progetto mette in rete i protagonisti dello Sport, siano essi atleti, tecnici, dirigenti o ufficiali di gara, per esaltare e promuovere quei valori e quella cultura che sono un bene prezioso, da tutelare e far crescere", evidenzia Marco Callai, vicepresidente di Stelle nello Sport. "Esiste un mondo che per numeri e valori eguagli o anche solo si avvicini a quello sportivo? Per questo puntiamo molto sul gioco di squadra. Il Network... che è il più social di tutti. E anche il più pulito”.