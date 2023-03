Esistono delle aziende che sono certificate perché ricevono delle autorizzazioni specifiche e garantiscono di offrire il miglior servizio di rottamazione possibile: queste aziende sono dei veri e propri centri di demolizione, quelli che in passato e in tempi antecedenti a quelli in cui stiamo vivendo si chiamavano sfasciacarrozze.

I centri di demolizione offrono un servizio incredibilmente prezioso, perché mettono in condizione le persone che hanno la necessità di andare a demolire un veicolo, di poterlo fare senza troppi problemi perché si fanno carico praticamente di tutte le procedure, comprese quelle burocratiche, che sono necessarie per andare a radiare il veicolo del pubblico registro automobilistico.

Quindi il veicolo da rottamare viene gestito non solo dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista amministrativo. Perciò possiamo fare affidamento su questi professionisti per risparmiare tempo e per risolvere quella che tutti considerano un po’ una rogna, la gestione di un rottame che non serve più, di un veicolo che è stato sfruttato fino al termine del suo ciclo di vita e che adesso non serve più e costituisce il sole d’esclusivamente un costo, di gestione, di manutenzione e di mantenimento.

Qualunque tipo di veicolo può essere preso in carico da questo tipo di azienda che viene scelta soprattutto sulla base della necessità di effettuare la rottamazione per un veicolo quando non abbiamo intenzione di acquistarne, ad esempio, uno nuovo. Perché se dovessimo scegliere, invece, di acquistare un veicolo di categoria superiore ad una concessionaria, a quel punto potremmo sfruttare degli incentivi che periodicamente vengono erogati e che servono appunto ad ottenere uno sconto anche piuttosto consistente sulla base della cessione del nostro rottame alla concessionaria stessa.

Perché è conveniente sfruttare il servizio di un centro per le demolizioni

Andare a rottamare il proprio veicolo significa affidarsi ad un centro delle demolizioni che spesso attuano i suoi servizi sulla base della gratuità. A parte gli emolumenti che dobbiamo e che servono ad andare a radiare il veicolo del pubblico registro amministrativo oppure servono per pagare e regolare, diciamo, delle pendenze a carico del veicolo stesso, l’opera vera e propria di demolizione, un lavoro immenso che viene svolto da professionisti competenti, risulta praticamente gratuita.

L’unica cosa che potremmo trovarci a dover pagare è il carro attrezzi che viene a ritirare il rottame a domicilio, sempre su appuntamento. Tutto può essere regolato sulla base di questo appuntamento con il carroattrezzi che viene inviato dal centro per le demolizioni il giorno stesso che abbiamo concordato. Ricordiamoci che, dobbiamo andare a consegnare tutta una serie di documenti originali che sono molto importanti e che faranno sì che il nostro veicolo potrà finalmente essere rottamato.

In cambio ci verrà ceduto un certificato di rottamazione, firmato dai responsabili del centro per le demolizioni, che garantisce la presa in carico da parte di questo tipo di attività del nostro rottame. Da quel momento noi siamo sollevati da tutti gli obblighi che la legge prevede per il possessore del veicolo, perché non risulteremo più i legittimi proprietari.