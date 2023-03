Al Molo 8.44 c'è voglia di primavera con scontistiche, promozioni e vetrine addobbate con le nuove collezioni

Scontistiche, promozioni e vetrine addobbate per la nuova collezione attendono nello shopping center del cuore a Vado Ligure.

Dopo le festose settimane di Carnevale si è entrati nel mood primaverile: giacche, camicie e foulard colorati hanno invaso i negozi del Molo 8.44.

"Ti ricordiamo inoltre che puoi usufruire di promozioni interessanti se richiedi la tessera fidelity: da Takko Fashion, per esempio, ricevi subito un buono sconto del 50% sul secondo paio di jeans che acquisti. Scegli il Molo 8.44 per il tuo shopping in allegria" dicono dalla direzione.