Naufragio in Calabria, Pd Albenga: "Parole assurde dal consigliere Ciangherotti, si deve dimettere"

"E’ ancora forte la tristezza legata alla vicenda del naufragio dell'imbarcazione davanti alle coste di Crotone nella quale 67 persone hanno perso la vita e riecheggia ancora nelle nostre orecchie il pianto straziante del lamento dei sopravvissuti che hanno perso i loro cari". Cosi commenta Ivano Mallarini, segretario del Circolo Pd Albenga.

"Mentre il presidente Mattarella è passato a omaggiare le bare, delle quali troppe di colore bianco, ci interroghiamo su come sia possibile che tragedie del genere possano avvenire a poche centinaia di metri dalla costa senza che per tempo vengano attivate le procedure di salvataggio nei confronti di una imbarcazione segnalata da Frontex 24 ore prima. Forse il massimo che la politica di destra al governo riesce a esprimere è non fare nulla e osservare la gente morire a pochi metri dalle nostre rive".

"Si può parlare di flussi migratori e di strategie politiche di gestione dei migranti, ma non si può dimenticare che stiamo parlando di persone, non possiamo permetterci di perdere la nostra umanità e vedere tragedie di questa entità consumarsi sulla soglia di casa nostra senza fare nulla. E non possiamo giustificare in alcun modo le parole di Piantedosi che da ministro sminuisce il dramma di chi cerca di esercitare il proprio diritto di fuggire dalla disperazione e creare un futuro migliore per i propri figli. Tali parole sono indegne del ruolo che ricopre e per questo giustamente la segretaria Schlein ne ha chiesto le dimissioni".

"E fa male sentire le stesse parole ribadite da un consigliere comunale ad Albenga, Ciangherotti. Non si può continuare a giocare con le parole come se non avessero un peso, come se si fosse al bar. Le dichiarazioni di Ciangherotti sono assurde come quelle del ministro e cercano di sminuire il valore della vita dei migranti, senza considerarli persone. Tutto ciò è di una gravità inaudita e per questo Ciangherotti dovrebbe dimettersi immediatamente dal Consiglio comunale e riflettere profondamente su quanto ha affermato", conclude Mallarini.