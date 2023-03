Olio Ansaldi di Lucinasco sbarca ad Alassio, una vetrina nella città del Muretto (foto)

Apre i battenti, l’inaugurazione è in programma domani, domenica 5 marzo, ad Alassio in via XX settembre 36, “Olio Ansaldi”, nuovo punto vendita, stavolta fuori provincia, dopo quelli di Imperia in via Bonfante e di Diano Marina, della storica famiglia di produttori d’olio di Lucinasco dal 1877.

Giuseppe Ansaldi ex giocatore dell’Imperia calcio, spiega la decisione di sbarcare nella Città del Muretto: “Il progetto è partito da Imperia anni fa, poi abbiamo aperto a Diano, a Sanremo e ora ad Alassio per proporre a residenti e turisti prodotti esclusivamente artigianali come quelli che produciamo noi a Lucinasco, in valle Impero”.

Si tratta olio e derivati della filiera, e anche trasformati come, per esempio, paté, olive in salamoia e anche trasformati come, il pesto tra i prodotti in commercio nel nuovo punto vendita.

Il brand Ansaldi, si completa con una linea di prodotti di biocosmesi alla lavanda e, appunto, all’olio d’oliva. Olio Ansaldi vende anche on line.