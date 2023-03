Savona, la Croce Bianca compie 124 anni inaugurando l'opera in ricordo della visita a Papa Francesco (FOTO e VIDEO)

La Croce Bianca di Savona compie 124 anni e per festeggiare l'anniversario è stato inaugurato un quadro realizzato dall’artista Giovanna Marrone.

L'opera, dal titolo “Papa Francesco incontra la Croce Bianca di Savona", ha catturato il momento della scorsa visita, avvenuta nel dicembre scorso, in Vaticano, nella quale i militi hanno portato i saluti al Pontefice con alcuni doni simbolo del territorio.

In occasione dei festeggiamenti, dopo la messa, è avvenuta anche la consegna di una serie di attrezzature sanitarie che il Circolo Euterpe Amici della Lirica Savona ha donato alla pubblica assistenza savonese.

L’associazione ha deciso di acquistare con i propri fondi e regalare alla Croce Bianca un generatore, un’idrovora e quattro kit per trattare i politraumi.

Da oggi parte inoltre il progetto della pubblica assistenza dal titolo "Aiutiamoli a volare" insieme ai Supereroi in Corsia e la collaborazione con le Sms savonesi e l'Unitalsi Savona-Varazze (che donerà una parte del ricavato dell'offerta della vendita delle uova di Pasqua), che raccoglieranno fondi per acquistare due altalene per i bambini disabili da posizionare nei giardini di Savona.