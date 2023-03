Savona, scippa una donna e resiste a pubblico ufficiale: giovane arrestato dalla Polizia

Spintona una donna e le strappa la borsa a Savona, poi si dà alla fuga e infine si scaglia contro gli agenti che lo hanno inseguito: arrestato dai poliziotti delle volanti un diciannovenne di origine tunisina con l’accusa di rapina, lesioni, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.

Intorno alle 18 di ieri, 3 marzo, in zona Darsena, il giovane, in regola con il permesso di soggiorno, ha spintonato e strappato la borsa dalle mani di una donna che stava salendo sulla propria auto, facendola cadere a terra, per poi darsi alla fuga.

I poliziotti delle volanti, che si trovavano in zona, hanno raggiunto il rapinatore, mentre, inseguito dalla Polizia Locale, continuava la sua fuga verso la Polmare.

Proprio nelle vicinanze della caserma, l’aggressore è stato bloccato dagli inseguitori, anche grazie all’ausilio del personale in servizio di vigilanza alla Polizia di Frontiera.

Per sottrarsi all’arresto, il diciannovenne si è scagliato contro gli operatori, sferrando calci al loro indirizzo, per essere poi immobilizzato, ammanettato e portato in Questura per gli accertamenti. Purtroppo, uno dei calci sferrato dal giovane è andato a segno, causando lievi lesioni a un operatore della Polizia Locale.

La borsa oggetto della rapina, con tutto il suo contenuto, è stata riconsegnata alla proprietaria che, a causa dell’aggressione, ha subito lesioni guaribili in venti giorni.