Noli, i Meridianu graditi ospiti nel Golfo dell'Isola: l'omaggio del sindaco Repetto

Un gradito ospite accolto nel palazzo comunale di Noli dal sindaco Ambrogio Repetto presso la sala consigliare.

Stiamo parlando dei Meridianu, noto trio polifonico di canto corso che pratica la "paghjella", un canto classificato dall’Unesco come patrimonio mondiale dell'umanità, giunto nella cittadina del golfo per un progetto ambizioso e internazionale che vede coinvolto anche l'Alter Echo String Quartet, quartetto d'archi al femminile con cui hanno collaborato il maestro Morricone e altri celebri nomi della musica, compreso il tenore Andrea Bocelli.

Tutto questo è stato possibile grazie all'incontro tra il tenore Davide Pastorino e Meridianu. L'artista nolesa da dieci anni collabora col quartetto d'archi insieme ai quali vanta concerti nelle più prestigiose piazze della Liguria e non solo, come ad esempio palcoscenici in Bulgaria, Spagna e proprio Corsica.

Il primo cittadino Repetto oltre al trio corso ha voluto offrire un omaggio ad Angèle Bastiani, sindaco di Isola Rossa nonché consigliera esecutiva dell’Assemblea di Corsica e presidente dell'ATC dell'isola.

I cantanti saranno protagonisti in Corsica con un tour di 15 date con il tenore nolese e in autunno in Liguria per deliziare il pubblico con l'uscita del loro nuovo CD.