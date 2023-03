Calice, al museo “Casa del Priore” doppia mostra per la Giornata internazionale dei diritti della donna

Doppia mostra a Calice Ligure presso il museo di arte contemporanea “Casa del Console” in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna: la collettiva “Le Donne X Le Donne” e la personale di Piero Campanini “Veneri millenarie” inaugurano l’8 marzo alle 17. Faranno seguito altri eventi: il 18 marzo la presentazione del libro “Una donna tante Vite” di Delia Cacciapuoti, presentato da Gabriella Tripepi di Fidapa, e il 25 marzo l’incontro musicale “Le voci di Venere”, con la cantante Greta Dressino accompagnata dal maestro Luca Felice.

La Giornata internazionale dei diritti della donna ha tra le sue principali finalità di evidenziare quanto ancora ci sia da fare per giungere ad una completa cancellazione di discriminazioni, pregiudizi, condizionamenti e violenze ai quali le donne sono state e sono ancora oggetto in ogni luogo del mondo.

In questa importante occasione e per celebrare degnamente l’importanza della figura femminile nella società civile, il Comune di Calice Ligure è lieto di ospitare presso gli spazi espositivi del museo di arte contemporanea “Casa del Console” l’evento intitolato “Le Donne X Le Donne”, un’esposizione collettiva di opere realizzate da diverse artiste curata da Daniele Decia e in contemporanea una mostra personale di Piero Campanini dal titolo “Veneri millenarie” dedicata anch’essa alla figura femminile.

L’inaugurazione avverrà l’8 marzo alle 17 e le due mostre saranno visitabili fino al 16 di aprile A partire dal 9 di marzo, giorno successivo all’inaugurazione, le due mostre saranno visitabili fino al 16 aprile su appuntamento previa prenotazione telefonica al numero 335.6989339.