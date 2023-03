Tre vie delle città coinvolte e 15 auto colpite.

Questo lo scenario che si è venuto a creare a Savona nella notte tra venerdì e sabato nella quale sono state tagliate le gomme di una quindicina di automobili in via Pietro Giuria, via Luigi Corsi e Corso Viglienzoni.

I proprietari dei mezzi parcheggiati nelle vie hanno avuto quindi un brusco risveglio e non sono mancate le segnalazioni alle forze dell'ordine.

Proprio la polizia locale e la polizia di stato stanno indagando sull'accaduto.