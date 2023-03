Alassio, ad Artender inaugurata "Spazio Linea", la personale del sanremasco Igor Grigoletto (foto)

Inaugurata lo scorso venerdì 3 marzo la nuova stagione espositiva della galleria Artender con la mostra personale “Spazio Linea” di Igor Grigoletto, artista sanremasco per la prima volta ad Alassio con le sue opere (leggi QUI).

La mostra, con il patrocinio del Comune di Alassio, è stata curata dalla critica d’arte Claudia Andreotta, che a commento della cifra stilistica di Grigoletto ha scritto: “Con le sue opere, crea il fil rouge della memoria, dell'appartenenza al suo territorio, la Liguria, alla quale l'artista è tenacemente legato, come dimostra l'utilizzo dei ciottoli di mare, del legno del marino o dei fiscoli, le sportine utilizzate nei frantoi per contenere la pasta di olive da schiacciare. Questi elementi recano segni tracciati in una alternanza di equilibri e tensioni, di pause e ritmi serrati con una precisa intenzionalità comunicativa”.

Le opere di Igor Grigoletto rimarranno esposte sino al 19 marzo, con apertura della galleria nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18.