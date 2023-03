Una stazione di ricarica ad Osiglia, il comune accelera sui veicoli elettrici

Una stazione di ricarica per i veicoli elettrici. Questo il progetto del comune di Osiglia.

Nei giorni scorsi la giunta comunale presieduta dal sindaco Paola Scarzella ha deliberato l'adesione alla proposta della ditta Be Charge Srl, con sede a Milano, approvando il protocollo d'intesa per la realizzazione dell'impianto.

Una delle principali cause dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane è legato alle emissioni in atmosfera dei veicoli a combustione interna, come evidenziato da numerosi studi sul tema.

L'azienda, come indicato nel protocollo d'intesa, oltre all'installazione, gestirà a proprie spese l'impianto di ricarica veicoli.