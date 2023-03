Reddito di cittadinanza, si cambia, arriva il MIA: il sussidio scende a 375 euro

Reddito di cittadinanza, si cambia. Come anticipa Il Corriere della Sera, il governo sta studiando un nuovo provvedimento che prevede modiche per importo e durata. La differenza la farà l'essere o meno una persona occupabile. Su questo l'attuale presidente del consiglio Giorgia Meloni era già stata chiara in campagna elettorale, esprimendo la volontà di rivedere il sussidio per chi non è impossibilitato a trovare un lavoro.

Per le famiglie senza persone occupabili, il sostegno dovrebbe essere più alto e dovrebbe durare più a lungo, ma scende quello a disposizione delle persone occupabili. In questo caso il tetto massimo sarebbe di 375 euro al mese per un anno (adesso è di 500 euro).

La nuova misura si chiamerà MIA (Misura per l'Inclusione Attivoa) e partirà da agosto. La stretta dovrebbe arrivare anche sul tetto Isee per ottenere il diritto al sussidio. Il provvedimento del governo dovrebbe prevedere una soglia minima più bassa: 7.200 euro annui contro i 9.360 attuali.