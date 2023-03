Sviluppo economico, in arrivo nuovi bandi regionali per 630 milioni di euro

“Per offrire una visione sul breve e medio periodo della strategia regionale, presenteremo il prossimo 3 aprile al tessuto economico ligure la programmazione dei principali bandi in progettazione fino a fine 2023 per consentire ai nostri imprenditori di programmare i propri investimenti”. Ad annunciarlo è l’assessore allo Sviluppo economico e all’Energia Andrea Benveduti durante l’incontro tenutosi con Confindustria La Spezia, alla presenza del presidente Mario Gerini, sulla nuova programmazione comunitaria Fesr 2021-2027, che avrà una dotazione economica complessiva di 630 milioni di euro.

Di questi: 127 milioni andranno a supporto della ricerca e dello sviluppo delle competenze, 45 milioni per la digitalizzazione, 218 milioni a sostegno degli investimenti produttivi e dell’accesso al credito, 159 milioni per l’efficienza energetica e le rinnovabili, 30 milioni per l’economia circolare e 50 milioni per lo sviluppo delle comunità territoriali.

“La nuova programmazione comunitaria Fesr, che avrà una dotazione di 250 milioni di euro in più rispetto al precedente settennato, partirà ufficialmente domani, 7 marzo, con il primissimo bando dedicato all’efficientamento energetico degli enti locali, che rimarrà attivo fino al 14 marzo e consentirà ai comuni tra i 2 mila e i 40 mila abitanti, oltre a Province, Città Metropolitana di Genova e altri enti pubblici, di accedere a contributi a fondo perduto al 70% sugli investimenti effettuati per migliorare le proprie prestazioni energetiche - spiega Benveduti - A questo primo passo seguiranno altre due misure analoghe in tema di supporto alla riduzione dei consumi energetici degli edifici pubblici dei Comuni con popolazione inferiore ai 2 mila abitanti e alle imprese, che auspichiamo di attivare entro fine maggio”.