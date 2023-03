Varazze, viene spostata la statua di Don Bosco e nel basamento ecco spuntare una lettera del 1950

"Spostando la nostra statua per far sì che si avvicinasse ai nostri ragazzi è stata trovata una bottiglia di vetro all'interno del basamento. Al suo interno era posizionato un reperto storico che ha fatto emozionare e non poco tutti gli animatori e le persone vicine al nostro Oratorio".

A dirlo è il responsabile dell'oratorio salesiano Don Bosco di Varazze Ivano Perata che ieri ha fatto questa scoperta dopo che la storica statua è stata spostata vicino all'ingresso.

"La bottiglia si è rotta e abbiamo scoperto questo foglio in una carta molto delicata - ha continuato commosso - che recita: '“Nell’Anno Santo del Signore 1950, regnante il papa di Maria Santissima Assunta Pio XII, Presidente della Repubblica Einaudi, Vescovo della Diocesi G. B. Parodi, Rettor Maggiore dei Salesiani Don Ricaldone, Ispettore Don Festini, direttore del Collegio Don Treccia Alfredo, rinnovandosi questo monumento si lasciò questo documento, 23 dicembre 1950 Anno Santo'".