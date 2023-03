Comprare casa nel Savonese: le zone e altre info utili

Savona è una delle quattro province liguri, situata sulla Riviera di Ponente e apprezzata sia dalla comunità locale che dai turisti per la sua ricchezza artistica, naturalistica e architettonica.

Ospitando uno dei principali porti d’Italia, il litorale savonese attrae ogni anno migliaia di visitatori, ma è anche una delle zone più scelte da chi decide di comprare casa, poiché regala una certa tranquillità.

Essendo collocato al centro della Regione, il capoluogo di provincia è un punto di snodo strategico, non solo in virtù dell’enorme traffico marittimo, ma anche perché consente di spostarsi agilmente da una città all’altra con mezzi propri.

A questo scopo, tante persone si orientano verso soluzioni di noleggio lungo termine senza anticipo, con cui è possibile avere la comodità di un’auto privata e risparmiare molto denaro, da destinare, ad esempio, ad altri progetti, come l’acquisto di una proprietà immobiliare. Sul sito di movenzia.com è possibile consultare diverse offerte e scegliere quella più adatta alle proprie esigenze, per ottenere, in modo facile e veloce, un veicolo nuovo ed in perfette condizioni.

Insomma, sia per chi viaggia sia per chi ama una vita tranquilla, Savona è il luogo perfetto per vivere.

Naturalmente, investire in un immobile richiede sempre una certa attenzione, poiché vanno impiegate grandi risorse economiche, oltre che tempo e fatica.

Per chi sta cercando casa nel savonese, dunque, potrebbe essere utile avere un’idea più chiara delle opportunità che la provincia offre, prima di prendere una decisione. In questo articolo vedremo tutti i dettagli, come le zone più gettonate, le tendenze del mercato immobiliare e alcuni consigli.

Centro storico di Savona

Il centro storico di Savona è perfetto per chi ama la comodità della città, senza il caos tipico delle grandi metropoli e con uno scorcio sul mare invidiabile.

Essa è ricca di opere dal valore culturale e artistico indiscutibile, come il Palazzo Gavotti, che ospita la Pinacoteca comunale e la Cappella Sistina, monumento sepolcrale voluto dal papa savonese Sisto IV.

Nonostante la grande affluenza, dovuta in gran parte agli scambi portuali, il capoluogo di provincia è fatta a misura d’uomo e può essere girato tranquillamente anche a piedi o in bici. Come abbiamo accennato, il grosso vantaggio è quello di trovarsi a due passi da altri punti d’interesse della Regione e poter raggiungere in poco tempo tutti i principali centri, da Ponente a Levante.

Per valutare l’acquisto di un’abitazione in questa zona, si parla di un investimento medio di 2300 euro al metro quadro.

Lungomare savonese

Per vivere a 360° la vita di mare, c’è poi l’opportunità di trasferirsi direttamente nelle località tipicamente turistiche. Albissola Marina è una di queste: sole, servizi e movida non mancano di certo, ma nella stagione calda le spiagge sono particolarmente affollate.

Data l’attrattiva del luogo per i villeggianti, comprare una casa qui può essere abbastanza costoso. Il prezzo degli immobili può andare dai 1600 ai 2500 euro al metro quadro.

Valutazioni generali

In generale, il mercato immobiliare della provincia ligure ha conosciuto, negli ultimi anni, una crescita considerevole, ma allo stesso tempo, i prezzi delle abitazioni sono calati leggermente. Parliamo di un valore percentuale al ribasso del 5,5%; ciò può essere un’opportunità di investimento da sfruttare.

Al di là dell’acquisto di una proprietà per uso proprio, Savona e dintorni offrono infatti diverse occasioni per monetizzare tali beni. Mettere in affitto una casa per brevi o lunghi periodi è, ad esempio, un ottimo modo per farlo.

In città come Savona è consigliabile effettuare contratti di locazione continuativi per assicurarsi un’entrata fissa tutto l’anno. Molte famiglie scelgono infatti di stabilirsi qui per la comodità dei servizi e la tranquillità, mentre i villeggianti permangono solitamente per pochi giorni.

Nelle zone marittime è più fruttuosa, invece, un’attività che lavora su base stagionale, come Bed and Breakfast e case vacanze, dal momento che località come Albissola Marina sono molto richieste dai turisti per trascorrere le ferie estive.