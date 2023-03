"A testa alta… Fosse anche solo per mettersi il rossetto", un evento dedicato alle donne in biblioteca a Carcare

Nato da un’idea di Emiliana Trinchero Marchi e Yama Trinchero, insieme all’Assessore alla Cultura Giorgia Ugdonne ed in collaborazione con Alberto Iardella e Barbara Ricchebuono, l’appuntamento si svolgerà nel contesto della mostra “Intarsi di mondi femminili” attualmente in corso, un omaggio alla donna in tutte le sue mille sfaccettature.

“Ripercorriamo storie di donne che non sono più tra noi, portando alla luce i sacrifici e le difficoltà che le hanno portate ad acquisire traguardi e diritti raggiunti attraverso battaglie, compromessi e sfide - spiega la figlia dell’artista Yama Trinchero - Non basterebbero milioni di tele per rappresentare i volti di donne famose e non che hanno compiuto la storia del cambiamento; nei loro volti, interpretati e dipinti nella loro unicità e particolarità, l'eredità di ciò che ci hanno donato e che oggi rappresentano le conquiste nei più svariati campi: culturale, artistico, sociale, imprenditoriale e familiare”.