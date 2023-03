Donne, contratti precari +18,5%. Maestripieri (Cisl Liguria): "Uscire da questo meccanismo perverso è premessa per uscire dall'arretratezza sociale"

Aumentano le donne "precarie" in Liguria. Nel 2022, dall’analisi dell’Osservatorio del Precariato dell’INPS, risulta infatti che le donne assunte con contratti non a tempo indeterminato sono aumentate sensibilmente passando da 53mila nel 2021 a 65mila nel 2022. Le assunzioni a tempo indeterminato sono passate da 6mila a 7mila. Si è registrato, invece, un boom di assunzioni a tempo determinato passate da 22mila a 28mila.



"Bisogna vincolare le assunzioni a forme contrattuali non precarie, garantendo la parità salariale con gli uomini. - dichiara Luca Maestripieri, segretario generale Cisl Liguria - Il lavoro femminile deve essere messo al centro di un’efficace azione pubblica, mentre invece da troppo tempo il lavoro per le donne è disincentivato e svilito. Proprio questo è uno dei motivi di arretratezza del nostro paese".