Donazioni e trapianti di organi, Gianni Pastorino: "Su nostra sollecitazione si sblocca qualcosa"

La Liguria è maglia nera del centro nord per quanto riguarda la donazione di organi: nel 2022 si registrano nella nostra regione 13,2 donatori per milione di popolazione mentre la media nazionale è di 24,7 e Toscana ed Emilia arrivano rispettivamente a 49,3 e 46.

"La nostra regione è indietro rispetto alle altre regioni italiane, soprattutto nei dati del 2022 - dice Gianni Pastorino, capogruppo di Linea Condivisa in Consiglio Regionale e Vice presidente Commissione II Sanità - Nei mesi scorsi abbiamo evidenziato la nostra preoccupazione rispetto al dato regionale chiedendo questa mattina in aula una maggiore attenzione sul tema delle donazioni di organi.

Ho trovato positiva la risposta in aula dell’Assessore Gratarola che ha confermato l’impegno sul tema e già domani è prevista una riunione del Coordinamento Regionale Trapianti per verificare con le eccellenze del settore presenti sul nostro territorio come intervenire sulla questione.