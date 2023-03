Le possibilità del Bayern di raggiungere i quarti di finale di Champions League

Negli ultimi anni abbiamo visto parecchi confronti tra PSG e Bayern in Champions League. Quanto vale la finale della stagione 2019-2020 quando la squadra tedesca ha sconfitto i francesi e vinto la coppa. Per caso, a seguito del sorteggio degli ottavi di finale 2022-2023, questi club dovranno affrontarsi ancora una volta, in una fase così precoce del torneo. I bookmaker considerano il Bayern il favorito in questo confronto, ma esperti e tifosi spesso non sono d'accordo su questo risultato. Per piazzare una scommessa sul vincitore del confronto, è disponibile Mostbet UZ registratsiya. Considera le prospettive per il Bayern Monaco di raggiungere i quarti di finale del torneo per club più prestigioso.

Il percorso del Bayern verso i playoff della Champions League nella stagione 2022-2023

Subito dopo il sorteggio della fase a gironi di Champions League, il Gruppo C è stato soprannominato il "Gruppo della morte". Oltre al Bayern, questo gruppo comprendeva anche Inter, Barcellona e Viktoria (Pilsen). Tuttavia, in effetti, visivamente, questa campagna è sembrata una "passeggiata leggera" per il club tedesco.

Nel primo turno, il club di Monaco è andato in Italia, dove ha battuto l'Inter con un punteggio di 0:2. Poi c'è stata una partita casalinga contro il Barcellona, ​​​​che si è conclusa per il Bayern con una vittoria sicura con lo stesso punteggio del tour precedente. Nelle partite in coppia contro Victoria, i giocatori della macchina tedesca hanno tolto il fiato. Inizialmente, in Germania, i reparti di Nagelsman hanno vinto con un punteggio di 5:0, e in Repubblica Ceca, il Bayern ha segnato quattro gol, subendo 2 gol.

Di conseguenza, dopo 4 incontri tenuti, la squadra di Monaco ha ottenuto un risultato del 100%, sembrerebbe che possano riposare, ma ciò non è accaduto. In Spagna, il Bayern non ha lasciato nulla di intentato dal Barcellona (0:3), e nella partita finale contro L'Inter è stata vinta con il punteggio di 2:0. Così, il Bayern ha superato la fase a gironi con un risultato del 100%. La squadra ha segnato 18 gol e ne ha subiti solo due, contro Victoria di Pljezna.

Il cammino del PSG verso i playoff

Il club parigino aveva un girone molto più facile, ma in esso il PSG ha preso solo il secondo posto, perdendo contro il Benfica in ulteriori indicatori. Sorprendentemente, la Juventus ha preso solo il 3 ° posto nel Gruppo H ed è andata a conquistare l'Europa League. Se parliamo del PSG, allora la squadra ha avuto incontri personali completamente incerti contro il principale rivale del Benfica (entrambe le volte è stato registrato un pareggio con un punteggio di 1:1).

Forma attuale della squadra

Il Bayern è una squadra molto diversa dopo la partenza del capocannoniere di questa stagione, Robert Lewandowski. Ma i reparti di Julian Nagelsmann rimangono una forza formidabile nonostante la partenza dell'attaccante polacco. Il Bayern non è una squadra che può farsi intimidire anche da una squadra seria come il Paris Saint-Germain. Un attacco ben congegnato composto da Musiala, Sane, Mane, Müller e Gnabry, unito al genio tattico di Julian Nagelsmann, può davvero tornare utile qui. Tuttavia, il Bayern ha un grosso problema con un infortunio a Sadio Mane, che rischia di saltare l'andata di Champions League a San Valentino (14 febbraio).

Il Paris Saint-Germain ha battuto due volte senza problemi il Maccabi Haifa e ha ostacolato la Juventus sia in casa che in trasferta. Ai campioni di Francia sono bastati due pareggi contro il Benfica per arrivare secondi. Il Paris Saint-Germain è una grande squadra che si sta avvicinando alle ultime fasi della competizione con raddoppiata energia. Hanno avuto il loro più grande impatto ai Mondiali appena conclusisi in Qatar qualche mese fa, quando due dei loro giocatori, Kylian Mbappé e Lionel Messi, si sono indubbiamente distinti dagli altri. Il PSG spesso fallisce quando si tratta di momenti importanti, ma al momento la squadra non ha infortuni ei francesi sono pronti a combattere la macchina tedesca.

Quote del bookmaker

La prima partita tra questi rivali si svolgerà il 14 febbraio a Parigi. Come padroni di casa, il PSG è uno dei favoriti minori in questo confronto. Le probabilità di vittoria della squadra di Christophe Galtier sono 2,37, mentre la vittoria del Bayern è stimata a 2,75.

Ma se valutiamo le possibilità dei club di raggiungere i quarti di finale, allora qui la superiorità è dalla parte del club tedesco. Si può scommettere sul passaggio del Bayern ai quarti di finale con un coefficiente di 1,71, mentre i bookmaker fissano un coefficiente di 2,13 sul passaggio del PSG.

Chi sarà più forte in questo confronto, dato che l'anno solare per entrambe le squadre nel campionato di Germania e Francia è iniziato molto male? Se valutiamo come hanno giocato le squadre nella fase a gironi di Champions League, allora il vantaggio è davvero dalla parte del Bayern. Ma non dobbiamo dimenticare che il PSG ha Messi, Mbappe e Neymar. Pertanto, le possibilità sono uguali: dal 50% al 50%. Stiamo aspettando un calcio luminoso e bello!