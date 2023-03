Albenga, Distilo: "Il sindaco Tomatis convochi il distretto sociosanitario invitando l’assessore regionale alla Sanità"

"Il sindaco di Albenga deve convocare il distretto sociosanitario invitando l’assessore regionale alla Sanità prima dell’approvazione del piano socio sanitario". Questo l'appello lanciato dal presidente del Consiglio comunale Diego Distilo.

"È impensabile che io mi debba fare carico di convocare una commissione consiliare alla sanità invitando sindaci e consiglieri regionali quando il primo cittadino è presidente del distretto sociosanitario, un luogo più adatto per deliberare e fare chiarezza sulla sanità".

"Non capisco perché non si voglia usare l’organo preposto per tali argomenti - aggiunge - Di fatto, come presidente del Consiglio comunale, mi sono trovato costretto a convocare la commissione sanità allargata poiché nessuno voleva fare chiarezza e parlare liberamente".

"Non capisco perché il sindaco di Albenga non si voglia assumere le sue responsabilità a tutela del punto di emergenza - conclude - Non vorrei mai dover pensare che non lo voglia fare per tutelare i medici di base, dei quali ne fa parte, pare che verranno coinvolti nel punto di emergenza. Spero di sbagliarmi, ma come diceva Andreotti 'a pensar male degli altri si fa peccato ma spesso ci si indovina'".