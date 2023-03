Carcare 2023, Alessandro Ferraro inaugura il punto informativo e di ascolto: "Riavviciniamo i cittadini alle istituzioni" (FOTO)

"Insieme per Carcare". Oggi pomeriggio il candidato sindaco Alessandro Ferraro ha inaugurato il punto informativo e di ascolto in via Garibaldi.

65 anni, di professione medico, Ferraro è sposato con Gabriella e padre di Alessia, Sandro, (come tutti lo chiamano), oltre a lavorare nel Distretto dell’Asl 2 Valbormidese è il dirigente del Servizio sanitario alla Scuola di Polizia Penitenziaria di Cairo. Tra i suoi hobby, la pesca in torrente, la ricerca di funghi e la sua grande passione di vespista.

"Nella mia attività lavorativa ho fatto dell'ascolto un punto di forza - spiega Ferraro - In caso di elezione a sindaco porterò questa peculiarità anche in campo amministrativo".

"Dobbiamo riavvicinare i cittadini alle istituzioni. Tale risultato si può ottenere attraverso un confronto maggiore. Il mio mantra sarà: valorizzare quello che ci unisce anziché amplificare ciò che ci divide".