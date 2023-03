Disabili, Rossetti e Garibaldi (Pd): "Liste d’attesa terapie minori sempre bloccate malgrado le promesse e gli annunci della Giunta"

"Come era prevedibile il problema delle liste d’attesa per le attività ambulatoriali di riabilitazione per le bambine e i bambini disabili, non è ancora stato risolto. Più volte, le famiglie e in consiglio con diversi Ordini del giorno e interrogazioni, è stato chiesto alla Giunta di intervenire per garantire tempi certi e brevi per quello che è un diritto, garantito dai Lea (Livelli essenziali di assistenza). I bambini e le bambine disabili hanno bisogno di una diagnosi precoce e di un intervento immediato per evitare danni irreversibili.



Le famiglie in questi anni hanno dovuto sostenere costi proibitivi, in alcuni casi indebitandosi, e oggi chiedono che questi soldi gli vengano rimborsati se al più presto la Regione non sblocca definitivamente le liste d’attesa. In questi mesi abbiamo assistito solo a timidi passi avanti: a Genova siamo passati da circa 1200 bambini e bambine in lista a circa 980, mentre in tutta la regione il dato sale a circa 1.840. La Giunta in aula si era presa l’impegno di finanziare i soggetti accreditati per smaltire le attese e assumere figure professionali come logopedisti, psicologi, assistenti sociali e tecnici della riabilitazione indispensabili per le cure. In seduta di bilancio era anche stato approvato un nostro emendamento che chiedeva di stanziare un milione di euro a questa voce. Ma visto che i genitori tornano a denunciare una situazione di stallo, ci domandiamo a che punto siamo con gli impegni che la Giunta si era presa e quali altri provvedimenti intende portare avanti.



Per questo presentiamo una nuova e ulteriore interrogazione in consiglio regionale in cui chiediamo quali sono i numeri dei bambini ancora in attesa e come e se si sta procedendo con le assunzioni di personale, per sbloccare questa inaccettabile situazione. Chiediamo anche che i pacchetti di cura non siano standardizzati in pacchetti uguali per tutti, ma tengano conto dei bisogni e del tipo di attività riabilitativa che i minori hanno bisogno. Serve chiarezza su come la Regione intende intervenire per risolvere definitivamente questo problema", così il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti e il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno in Regione Luca Garibaldi.