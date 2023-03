Introdurre il reato di molestie sessuali e comportamenti illeciti: presentata la proposta di legge

“Con questa legge - prosegue Ghio - il reato di molestie è punito con la pena di reclusione da due a quattro anni, e viene fissato a 36 mesi il termine per presentare la querela. Altro obiettivo della legge è quello di estendere dagli attuali 12 a 36 mesi il limite per la presentazione della querela per quanto riguarda il reato di violenza sessuale, così come già accade in altri Paesi europei dove i termini sono molto più ampi o non ci sono. Questo perché il tempo di un anno oggi previsto, in molti casi non è sufficiente alla vittima per elaborare l'accaduto e trovare la forza di esporlo pubblicamente”.