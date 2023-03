Altare, caso ex Savam: tempi per la riapertura di via XXV Aprile dai sei mesi ad un anno

Tavolo tra Città del Vetro e il comitato aree ex Savam promosso nella mattinata odierna dalla consigliera indipendente Rita Scotti.

"E' stato avviato un dialogo oramai improrogabile, dato che sono trascorsi oltre 5 mesi dalla chiusura di via XXV Aprile - spiega la consigliera comunale - Lo scorso 28 febbraio Città del Vetro è stata a Genova, presso la Soprintendenza delle Belle Arti, per discutere delle opere di messa in sicurezza da attuare".

"La società proprietaria dell'area ex Savam si è detta intenzionata ad attivarsi per quanto riguarda la demolizione del forno Oscar, nonché per la messa in sicurezza del forno San Rocco, di cui la progettazione è tutt'ora in corso. Su via Cesio verrà rifatta la copertura, poiché, trattandosi del fabbricato di primo impianto della vetreria, la Soprintendenza ha piacere di mantenerlo".

"Per vedere ultimati tali lavori, e quindi la strada aperta, sarà necessario attendere ancora dai 6 mesi ad un anno circa. Il comitato ha sollecitato, nel contesto dei lavori di messa in sicurezza, anche l'esecuzione di alcuni accorgimenti per rendere il rudere tollerabile sotto il profilo estetico, visto che la soluzione definitiva è ancora distante".

"Abbiamo discusso anche sulle possibili evoluzioni future dell'area, poiché Altare merita sopra ogni cosa di vedere lo sviluppo che sta attendendo da ormai troppi anni", conclude la consigliere Scotti.