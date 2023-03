Lega Savona, al via con i gazebo la campagna di tesseramento 2023

La sezione cittadina della Lega di Savona ritorna sul territorio per il tesseramento 2023 con un gazebo che verrà allestito sabato 11 marzo dalle ore 10.30 alle 17.30 in via Paleocapa – angolo corso Italia.

L'iniziativa verrà ripetuta sabato 18 marzo in piazza dei Leuti ad Albissola Marina e sabato 25 marzo in piazza della Chiesa a Valleggia (Quiliano).

“Riprendiamo con entusiasmo la nuova stagione di Tesseramento per dare la possibilità ai nostri simpatizzanti di iscriversi al partito anche per il 2023 come socio sostenitore. Sarà una vera e propria campagna di ascolto della Lega con i nostri segretari e militanti che parteciperanno in prima fila ai gazebo", commenta il segretario cittadino della Lega di Savona Giorgio Calabria.