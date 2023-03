Scritta e svastica contro Elly Schlein a Viterbo, la solidarietà dalla politica ligure

Una scritta contro la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, accompagnata da una svastica, è apparsa su un muro di Viterbo, in via delle Fortezze. "Schlein la tua faccia è già un macabro destino" recita la scritta, di colore nero.

Mentre le forze dell’ordine stanno cercando di risalire ai responsabili del gesto, molti sono i messaggi di solidarietà a Schlein da parte del mondo politico.

Dopo le parole della premier Giorgia Meloni, che in una nota ha giudicato "La scritta offensiva accompagnata dal disegno di una svastica su un muro nella città di Viterbo è un gesto da condannare con assoluta fermezza”, anche dalla politica ligure si sono susseguiti messaggi di vicinanza alla segretaria.

“Solidarietà alla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein per la scritta vergognosa comparsa a Viterbo. Un gesto da condannare fermamente perché violenza e intimidazioni non devono trovare posto nel dibattito politico” sono le parole del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

“Le scritte e le minacce comparse lungo un muro a Viterbo contro Elly Schlein, sono vergognose e indegne. Il Gruppo consiliare del Partito Democratico in Regione Liguria esprime profonda solidarietà alla segretaria del Pd. Certi rigurgiti fascisti non possono essere assolutamente tollerati, rievocano un clima di violenze e il ritorno di spettri del passato. Ma non ci faremo intimidire da queste minacce”, così i consiglieri regionale del Gruppo consiliare del Partito Democratico in Regione Liguria.