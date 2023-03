Pietra Ligure festeggia i 100 anni di Maria Gotti: gli auguri dell'amministrazione comunale (FOTO)

" Questa mattina, sono stato veramente contento di conferire alla Signora Maria Gotti l’attestato di benemerenza del Comune di Pietra Ligure per il traguardo dei suoi veramente splendidi cento anni ". Così Luigi De Vincenzi, sindaco di Pietra Ligure.

" In compagnia del parroco di Nostra Signora del Soccorso Frà Gerolamo e del nostro funzionario dei servizi demografici Marco Pesce, amico di famiglia, abbiamo portato a Maria i saluti e gli auguri nostri personali, dell’Amministrazione e di tutta la città - prosegue il primo cittadino - Grazie a Maria e a tutta la sua meravigliosa famiglia per la calorosa accoglienza. Arrivare a questa età è un gran bel traguardo e vuol dire avere percorso un lungo cammino, essere ricchi di esperienza, saggezza e ricordi da condividere e tramandare e arrivarci con questa prontezza di spirito, lucidità e simpatia è anche un bel regalo ".

"È sempre un’emozione e davvero un vero piacere festeggiare la longevità dei nostri concittadini, certamente per l’importanza del traguardo anagrafico raggiunto ma anche per la ricchezza che rappresentano per tutta la nostra comunità. Ancora tantissimi auguri Maria!" conclude infine il sindaco pietrese.