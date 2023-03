Toti incontra l’ambasciatore moldavo in Italia Anatolie Urecheanu

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha incontrato oggi l’ambasciatore della Repubblica di Moldova in Italia, Anatolie Urcheanu, impegnato in questi giorni in una visita istituzionale tra il Tigullio e Genova. Al centro del colloquio, tenutosi nella sede della Regione in piazza De Ferrari, la volontà di instaurare rapporti di sempre maggior collaborazione con la Moldavia. Tanti i temi affrontati durante l’incontro, dalla situazione della regione moldava della Transnistria e le tensioni legate al conflitto in Ucraina, passando per il riconoscimento in Italia dei titoli di studio acquisiti in Moldavia fino alla candidatura avanzata dal Paese per entrare nell’Unione Europea.

“È stato un piacere incontrare l’ambasciatore moldavo Anatolie Urcheanu – commenta il presidente Toti – si è rivelata un’occasione preziosa per rinsaldare i rapporti delle Liguria con la Moldavia, resi già solidi grazie alla presenza dei tanti cittadini moldavi che da anni vivono e lavorano nel nostro territorio. Rapporti che siamo pronti a potenziare con una collaborazione ancora più stretta in tema di commercio, logistica e turismo. Quella moldava è una delle comunità più integrate: nell’ambito delle nostre competenze come Regione, mettiamo a disposizione strumenti di formazione per potenziare ancora di più questa integrazione nel mondo del lavoro”.

All’incontro hanno partecipato anche il console onorario della Repubblica di Moldova Roberto Galanti, il console di Moldova Vladimir Sacagiu, il consigliere regionale Sandro Garibaldi e il referente organizzativo della visita Alberto Sanguineti.