Tutto pronto per Stella Outdoor, una due giorni all'insegna degli Skill Event. Assessore D'Aliesio: "Rimarranno impressi nella storia del paese"

"Sabato 11 e domenica 12 marzo saranno due giorni che rimarranno impressi nella già ricca storia di Stella".

Così l'assessore al turismo Marco D'Aliesio, già ideatore di Varazze Outdoor in scena per 6 edizioni, sull'evento Stella Outdoor organizzato da Train2be di Igor Balducci in collaborazione con Msp Liguria, con il patrocinio del Comune di Stella.

Protagonista assoluta della due giorni stellese sarà la Skill Event evento di abilità per EMtb con due prove speciali una sabato e una domenica con la prima e unica tappa ligure 2023 del circuito nazionale e-enduro, ma il weekend non vedrà solo atleti sulle due ruote nel paese Natale del Presidente più amato dagli italiani Sandro Pertini.

"L'obbiettivo è dare un'identità turistico sportiva e culturale a Stella per renderla una destinazione ambita da un turismo sostenibile e che non cerca la Liguria solo per il mare ma desidera vivere un'esperienza territoriale fatta di luoghi, sabitudini, sapori e profumi in controtendenza alla frenesia moderna Già la scorsa stagione abbiamo iniziato con piccoli eventi sul territorio ma Stella Outdoor è qualcosa di più, è un evento che porta economia ai territori che lo ospitano e ne fa conoscere le peculiarità ad un pubblico che difficilmente sarebbe arrivato da noi, ma che facilmente ci tornerà" commenta D'Aliesio che aggiunge - Un ringraziamento particolare, oltre che a tutte le associazioni, alle strutture ricettive e ai commercianti che stanno dando un contributo, va a Sergio Risso locale guida e trailbuilder che ha plasmato i sentieri MTB in questi anni e da ben due mesi lavora a questo evento".

"Molte le sponsorizzazioni giunte dal territorio, partendo dalle aziende più piccole a quelle più grandi, sino alle strutture ricettive e ai ristoratori di zona, molti mi hanno contattato per contribuire alla ripartenza di questo splendido territorio. Inoltre sarà massiccia la partecipazione di volontari a garantire il funzionamento di questo evento e un grande grazie va alla protezione civile di Stella, alla P.c. di Varazze, Cri di Stella, Volontari VVF distaccamento di Sassello e lo staff della Mangialonga al completo" dichiara l'organizzatore Igor Balducci.

"Il mio personale grazie va a Vanni Oddera special guest dell'evento che non ha bisogno di presentazioni, Ilaria Naef, Adamojeep terapy e il Regno del Cavallo perchè con la loro presenza anche il sociale avrà un ruolo importante nella giornata di sabato con la Mototerapia" il commento del Sindaco Andrea Castellini. Domenica

Pet Star Club inoltre organizza un dog trekking adatto a tutti con partenza dalla piazza di Corona per un evento che promette di crescere ogni anno di più.