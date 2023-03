Pd, l'attacco di Paita: "Con Elly Schlein partito ancora più populista"

"Sono convinta che la virata su Elly Schlein del Partito Democratico renderà quel partito ancora più populista su alcune posizioni e quindi gli elettori moderati, riformisti non potranno non riconoscersi nello schieramento del terso polo di Renzi e Calenda". Così la senatrice Raffaella Paita a margine di un convegno organizzato questo pomeriggio a Genova, sull'elezioni della neosegretaria del Pd.



"Faremo un partito unico da qui alle Europee - continua - nascerà questo terzo soggetto politico, che è il soggetto politico della serietà: non raccontiamo bugie ai cittadini, non chiediamo di votarci in nome di programmi che non saranno mai realizzati. Se i cittadini vogliono proposte populiste possono scegliere a destra la Meloni e a sinistra la Schlein, se vogliono una risposta seria ai loro problemi, a partire dalla sanità, lo sviluppo, il lavoro, il terzo polo è la forza politica alla quale tendere”.