Albenga, l'assessore regionale Gratarola presenterà il nuovo piano sanitario nella conferenza dei sindaci di Asl 2

L’assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola conferma al sindaco di Albenga Riccardo Tomatis la sua disponibilità a incontrare i sindaci nella conferenza dei sindaci di Asl 2 al fine di condividere il piano sociosanitario 2023-2025 non appena lo stesso sarà approvato in prima bozza e inizierà, quindi, il percorso che porterà alla sua definitiva approvazione in Consiglio regionale.

Afferma il sindaco Tomatis: “Ringrazio l’Assessore Gratarola per la disponibilità dimostrata a intraprendere un dialogo sui temi e sulle esigenze sanitarie del territorio. In occasione dell’incontro avremo l’occasione di esporre i dati e le argomentazioni a sostegno della sostenibilità del pronto soccorso ad Albenga, in attesa del quale è necessaria comunque l’apertura, da subito, di un Punto di Prima Emergenza con le stesse funzione che aveva pre-Covid. Su questo punto stiamo redigendo, in condivisione e accordo con la minoranza consiliare, un documento da approvare all’unanimità in consiglio comunale”.

Si ricorda inoltre che domani, sabato 11 marzo, a un anno esatto dalla manifestazione per l’ospedale Santa Maria di Misericordia, il comitato #senzaprontosoccorsosimuore organizza un banchetto per raccogliere fondi da destinare all’acquisto di un ecocardiografo per il nosocomio ingauno. Il gazebo sarà presente dalle ore 10.00 alle ore 18.00 in Largo Doria

Per chi volesse contribuire è stato aperto un conto apposito (n. 008541) presso il Banco BPM di Albenga (ex Banca popolare di Novara) in viale Martiri della Libertà. Il conto è denominato "Un ecocardiografo per l'ospedale di Albenga", Iban IT97 U 05034 49251 000000008541.