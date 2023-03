Alla Ubik di Savona la presentazione del libro "Il pianeta disorientato. Sogni in pandemia" di Rosa Porasso

Sabato 11 marzo, alle ore 18 presso la Libreria Ubik di Savona, due psicoterapeute parleranno dell'effetto psichico sulle persone della pandemia Covid.

È infatti in programma l'incontro con la psicoterapeuta e arteterapeuta Rosa Porasso e nell'occasione sarà presentato il libro "Il pianeta disorientato. Sogni in pandemia" (Moretti & Vitali).

« Non è soltanto la mia patologia che si proietta sul mondo, ma è anche il mondo che mi inonda con la sua sofferenza non lenita ».

Queste parole di James Hillman sono il filo conduttore del volume, che, partendo dai sogni raccolti tra le persone durante il lockdown, si misura con l'esperienza psichica della pandemia. Come possiamo confrontarci col "Terrificante", cercando di far sì che la morte e la distruzione non restino le ultime parole dell'umano? Come possiamo "bonificare" la malattia, la violenza, la guerra, la mancanza di senso?