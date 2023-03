Diocesi Savona-Noli: a Santuario un convegno sul Concilio vaticano II

Domani, sabato 11 marzo, al Palazzo delle Azzarie, in piazza Santuario don Massimo Epis, preside della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, terrà il convegno su "Il Concilio Vaticano II dono di Dio alla Chiesa e al mondo". L'iniziativa è organizzata dall'Ufficio Liturgico della Diocesi di Savona-Noli in collaborazione con il Comune e le Opere Sociali e darà inizio al calendario di eventi per la festa patronale di Nostra Signora di Misericordia.