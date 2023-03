Banca di Caraglio: apre ad Albenga la prima filiale in provincia di Savona

Dopo vent’anni di presenza capillare nella provincia di Imperia, lunedì 13 marzo la Banca di Caraglio aprirà, in via Trieste 2 ad Albenga, la sua prima filiale in provincia di Savona.

“Il percorso intrapreso dal nostro Istituto negli ultimi due decenni, dimostra quanto la Banca di Caraglio si sia legata, negli anni, alla regione Liguria e alla sua terra – dichiara Livio Tomatis, presidente della Banca di Caraglio –. Oggi approdiamo in un nuovo territorio, il Savonese, per proseguire la nostra crescita nella Riviera, spinti dallo spirito mutualistico che da sempre ci contraddistingue e dall’attenzione alle comunità del territorio in cui operiamo”.

“La nuova apertura nella città di Albenga è motivata, oltre che da una vicinanza territoriale con il Piemonte, dalla forte sinergia che i settori artigianali, commerciali ed enogastronomici locali hanno con quelli della provincia di Cuneo e tiene conto anche della nuova morfologia dei trasporti, causata dalla prolungata chiusura dei collegamenti con la Francia attraverso la Valle Roja – spiega Giorgio Draperis, direttore generale della Banca di Caraglio -. Nel ‘salotto buono’ di Albenga, prossimi a piazza del Popolo, ci presenteremo in particolare a famiglie e piccole e medie imprese, con il nostro consueto stile diretto, affiancando l’operatività di banca tradizionale con i nuovi servizi di wealth management per aiutare i nostri soci e clienti a costruirsi un futuro sereno”.