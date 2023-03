Albenga “perla del turismo” nel ponente savonese: nel 2022 è al primo posto nella classifica provinciale (FOTO E VIDEO)

Albenga “perla del turismo” nel ponente savonese, con ben 508.204 pernottamenti nel 2022. Un dato straordinario, che supera quello registrato nel periodo pre-Covid che, grazie anche al “sentiment” dei turisti (parametro che misura il livello di soddisfazione percepita espressa dagli utenti attraverso i contenuti online di Ligurian Riviera), attesta la Città delle Torri al primo posto nella classifica provinciale delle località costiere.

Durante il convegno sul turismo che si è tenuto oggi, sabato 11 marzo, all’Auditorium San Carlo, il vicesindaco Alberto Passino, oltre a rappresentare i dati che fotografano in termini numerici in modo chiaro e oggettivo i risultati raggiunti, ha avuto modo di spiegare le azioni concrete e le strategie comunicative che hanno portato la Città delle Torri a questa crescita esponenziale.

Non solo, infatti, lo sguardo dell’Amministrazione è sempre rivolto al futuro, per continuare questo trend positivo che vede coinvolti in prima linea l’Ente Comune, il Comitato Locale Turismo (Alessandro Ancona per la UPA-SV, Mario Saccone per l’Associazione Parchi per Vacanze Liguri, Mauro Calvi per FAITA e Paola Calleri per la CIA) e i privati (operatori del settore, commercianti, associazioni, ecc).

"Albenga e il suo comprensorio hanno molte potenzialità che in questi anni abbiamo sempre cercato di valorizzare – afferma il vicesindaco di Albenga Alberto Passino -. Albenga è arte, cultura, mare ed entroterra da vivere, grazie all’ottimo clima che ci caratterizza, nelle attività outdoor 365 giorni l’anno”.

“Abbiamo la fortuna di vivere in un territorio agricolo ricchissimo anche dal punto di vista dell’enogastronomia e delle attività legate allo sport e al divertimento. Come Amministrazione – prosegue - abbiamo sempre puntato su questi aspetti creando una sinergia pubblico/privato che ci ha permesso di ottenere i grandissimi risultati emersi attraverso l’analisi dei dati del turismo. È nostra intenzione continuare a lavorare in questa direzione attraverso tutti i progetti che stiamo concretizzando. Un ringraziamento a Barbara Bugini presidente di Faita Liguria e del tavolo provinciale del turismo che ha partecipato all'incontro offrendoci un prezioso focus sull'andamento turistico dell'intera provincia" conclude Passino.

Con l’occasione si è avuto modo, inoltre, di fare un focus sui prossimi eventi del Comune di Albenga. “Gli eventi, la collaborazione con le diverse realtà locali e l’intrinseca bellezza della nostra città contribuiscono a far crescere Albenga che, negli ultimi anni, si è attestata anche quale meta per l’intrattenimento – spiega l’assessore Marta Gaia -. Abbiamo già molte idee per il 2023. Abbiamo predisposto un calendario di eventi ricchissimo che vedrà la riconferma di tutte le manifestazioni storiche della nostra città come, ad esempio, Dritti all’isola, Fior d’Albenga, Palio, Emys Award, Albenga Dreams e di quelle introdotte dalla nostra Amministrazione come XCO Cross Country Campochiesa, Albenga Racconta, La musica che gira in centro, Rally storico dei Monti Savonesi, Fiera di San Martino e Albenga s’illumina d’immenso e, ovviamente molte altre iniziative tutte da scoprire”.

FOCUS SOCIAL

Albenga ha registrato una crescita esponenziale di tutti i canali social, strumento di informazione, ma che porta in evidenza anche i segmenti esperienziali offerti e quelle che raccontano gli utenti.

Ecco i DATI:

Copertura dei contenuti – Pagina Facebook Scopri Albenga crescita del 495% (325.771 utenti raggiunti), Instagram Scopri Albenga crescita del 352,5% (79.888 utenti raggiunti). Visite - Pagina Facebook Scopri Albenga crescita del 125,2% (17.764 interazioni per utente), Instagram Scopri Albenga crescita del 8.9% (6.819 interazioni per utente).

FOCUS SITO TURISTICO SCOPRIALBENGA

Il sito turistico, come da recente aggiornamento, soddisfa le ricerche degli utenti e la visione da cellulare. Il lavoro fatto sui contenuti e l’indicizzazione permette di avere quali l’80% in più di visite, registrandone nel 2022 62.975.