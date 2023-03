Savona, chiude la videoteca Videonoa di via Servettaz. La titolare: "Grazie per questi meravigliosi anni passati insieme"

"Dopo 20 anni questo viaggio in Vostra compagnia è giunto al termine. Chi mi conosce sa quanto abbia lottato con situazioni avverse che nulla hanno a che fare con la crisi del nostro settore, ma alla fine mi sono dovuta arrendere. Porto nel cuore tanti di voi, i nostri scambi di opinioni sui film, le colazioni o gli aperitivi improvvisati in videoteca, i momenti in cui avevate solo bisogno di parlare con qualcuno che sapesse ascoltare o di un caffè in compagnia e chi in questi anni ha sempre avuto un senso di protezione nei miei confronti (primo tra tutti il buon Cicci che vegliava sempre su di me e sul mio negozio...)" dice.