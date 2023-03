Tpl Linea: dalle organizzazioni sindacali nuova richiesta di incontro agli Enti pubblici del savonese

Le organizzazioni sindacali di Tpl Linea sollecitano gli Enti pubblici Savonesi in merito a quelli che vengono definiti dalle stesse "i problemi del trasporto pubblico sempre insoluti".

"Dopo la sottoscrizione dell'accordo quadro lo scorso 27 gennaio presso la Provincia, non vi è stato nessun passo avanti da parte degli enti nella programmazione delle necessità del trasporto pubblico" fanno sapere le rappresentanze sindacali sollecitando un incontro alla Provincia di Savona oltre ai 69 Comuni proprietari della società di trasporto e alla Regione Liguria. "In assenza di risposte - continuano - si valuteranno iniziative di sensibilizzazione".

Nel dettaglio, i sindacati chiedono "a seguito dell'accordo quadro firmato in Provincia il 27 gennaio, di essere aggiornati sull'andamento di quanto stabilito al punto 10 sull'agenzia della mobilità e di attuare quanto stipulato al punto 3 sul conferimento dei servizi accessori a Tpl Linea e al punto 6 del medesimo accordo, ovvero farsi promotrice con i comuni soci per l'attivazione di un nuovo finanziamento volto a ripristinare il livello qualitativo del servizio svolto dell'azienda Tpl Linea affidataria in house del trasporto pubblico per la Provincia di Savona".