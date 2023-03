Nuova campagna UNA per gli aiuti umanitari in Turchia e Siria

È in programmazione in questi giorni sulle principali testate stampa la campagna di sensibilizzazione ideata dall’associazione delle aziende di comunicazione e pianificata grazie al supporto dei suoi media partners a favore delle popolazioni colpite dal terremoto in Turchia e in Siria. Con l’inevitabile allentamento della pressione emotiva causata dalla sciagura, UNA ha sentito la necessità di unire le forze dei suoi associati e sfruttare il potere della comunicazione per dare un aiuto concreto a questi territori. L’invito di cui si fa portatrice UNA è quello di non dimenticare e di donare attraverso il sito della Croce Rossa Italiana dedicato alla raccolta degli aiuti alle comunità colpite.





“Gli effetti del terremoto che ha devastato le popolazioni turche e siriane sono sotto gli occhi di tutti e quotidianamente facciamo i conti con un bilancio di vite umane sotto le macerie insostenibile, il crollo di centinaia di abitazioni, gli enormi danni al patrimonio culturale”, ha dichiarato il Presidente di UNA, Davide Arduini. “UNA ha sentito il bisogno di creare rete e mettere al servizio di questi territori in difficoltà le proprie competenze in associazione e la potenza dell’efficacia comunicativa, supportando e incentivando gli aiuti e la raccolta fondi destinata a queste popolazioni attraverso una campagna di sensibilizzazione. Il mondo della comunicazione ha deciso di mettere a disposizione alcune delle sue risorse per dare un aiuto concreto”.



La campagna è stata realizzata da Havas e sarà pianificata sui principali quotidiani e riviste italiane.





Per maggiori informazioni, visita il sito della Croce Rossa Italiana dedicato: https://cri.it/terremototurchiasiria/?mc_cid=5d251b727b&mc_eid=400ead80bd