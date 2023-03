I solisti dell'Associazione Musicale Loanese in concerto nella sala consiliare di Palazzo Doria

Venerdì 17 marzo alle 21 nella sala consiliare di Palazzo Doria a Loano si terrà un concerto vocale che vedrà esibirsi gli allievi ed i solisti dell'Associazione Musicale Loanese-Coro Polifonico Città di Loano.

Il programma sarà ricco e variegato: dalla musica da camera a quella sacra passando per l'opera lirica. Il concerto sarà accompagnato al pianoforte da Nicholas Tagliatini. Conduce Mattia Pelosi. Una serata in compagnia della buona musica da non perdere.

Il concerto gode del patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Ingresso libero.