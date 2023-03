Ceriale, il circolo di Fratelli d'Italia: "Voci su Marinella Fasano candidata sindaco: per quale motivo Giordano rinuncia alla candidatura già annunciata?"

" Corrono voci della possibile candidatura a sindaco di Marinella Fasano, già assessore nella giunta di Ennio Fazio che nel 2018 si dimise a causa della scelta di quest'ultimo di appoggiare come nuovo candidato alle elezioni amministrative Nicolangelo D’Acunto. La Fasano sembra che prenderà il posto del vicesindaco Luigi Giordano nella 'sua' lista civica in quota alla sinistra. Ci domandiamo per quale motivo Giordano voglia rinunciare a presentarsi come primo cittadino di Ceriale dopo che aveva annunciato da molto tempo e con una certa enfasi la propria candidatura sia sugli organi di stampa, sia sui social. A nostro avviso questa è l’ennesima dimostrazione della confusione totale che regna in quello stravagante schieramento politico ". Lo dichiara Fabrizio Marabello, presidente e portavoce del circolo di Fratelli d'Italia "Giorgio Almirante" di Ceriale.

"Non ci spieghiamo questo improvviso cambio di rotta soprattutto a favore di Marinella Fasano la quale in più occasioni aveva dichiarato con convinzione e determinazione di non volersi più dedicare alla politica locale in prima persona poichè era rimasta delusa da esperienze precedenti che l’hanno vista non ottenere la candidatura a sindaco di Ceriale in quanto ritenuta non idonea per tale incarico - prosegue Marabello - La stessa Fasano ha altresì dichiarato di non aver più l'età (75 anni n.d.r.) e l'energia per impegnarsi in politica: 'Ormai sono vecchia' diceva. Comunque è noto a tutti che il suo ruolo sarà solo di plastica. Se la lista di Giordano dovesse vincere le elezioni comunali la Fasano non avrebbe alcun peso perché a tirare le file sarà Giordano con i suoi compagni di viaggio scelti da lui e che faranno soltanto quello che dice lui!".