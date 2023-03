Crosetto (FdI Albenga e Valli Ingaune): "Deleghe in Provincia: inizia la nuova alleanza Pd-Toti"

"Dal matrimonio Toti-Pd dopo le elezioni provinciali e l’assegnazione delle deleghe è stata rivoluzionata la cartina politica del Savonese, ma auguriamo a Olivieri buon lavoro sperando che possa risollevare al più presto un territorio in affanno dal punto di vista occupazionale". Lo afferma Roberto Crosetto, presidente di Fdi per Albenga e le Valli Ingaune.

"Inoltre non possiamo non ricordare che il Pd è in maggioranza con Toti a Palazzo Nervi e quindi la speranza è che il centrosinistra sino ad oggi 'assonnato' si rimbocchi le maniche affinché Albenga abbia un pronto soccorso. Se prima il Pd occupava le poltrone della minoranza in Regione, oggi invece ha un ruolo tutt’altro che marginale e quindi si adoperi in maniera concreta per fare in modo che l’ospedale possa avere oltre ad un pronto soccorso efficiente anche tutti i servizi di cui necessità una comunità importante come quella albenganese".