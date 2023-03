Provincia, la Lega sbotta dopo l'assegnazione delle deleghe: "Nuova maggioranza un insieme senza amalgama con equilibri precari"

Sulla questione dell’assegnazione delle deleghe provinciali da parte del presidente Pierangelo Olivieri che ha visto l’esclusione della Lega e di FdI da ogni possibile competenza arriva la netta presa di posizione da parte del segretario provinciale del partito di Matteo Salvini, l’ex deputato Sara Foscolo: “ Prendiamo atto delle scelte del Presidente Olivieri. La Lega resta coerente con il suo elettorato e con i suoi valori, il PD aveva dichiarato che non avrebbe mai potuto votare per un candidato presidente della Lega, di conseguenza la Lega non sarebbe mai entrata in una maggioranza dove la vice presidenza è stata data ad un tesserato del PD. La nostra sarà un’opposizione rigorosa ma costruttiva. Le numerose interrogazioni che hanno presentato in questi giorni i nostri consiglieri provinciali Roberto Molinaro e Alessandro Navone hanno raggiunto il risultato di sbloccare il preoccupante immobilismo della Provincia su questioni importantissime per il nostro comprensorio. Proseguiremo nel nostro lavoro dando voce alle istanze dei territori “.

“Sono sinceramente preoccupato per tutte le delicate e fondamentali partite che sono in corso e che abbiamo il dovere di portare a compimento, la nuova maggioranza mi sembra un insieme senza amalgama che si regge su equilibri molto precari. Le scelte operate, seppur assolutamente legittime, mi sembrano un autentico capolavoro in negativo: una Provincia che era nettamente in mano al centrodestra è stata consegnata, in totale controtendenza rispetto a quello che avviene sia in altre realtà che, soprattutto, a livello nazionale, a un centrosinistra dove la fa da padrone un PD che, oltretutto, si sta sempre più radicalizzando a sinistra. Naturalmente stride anche la visione inversa: un PD che, con il nuovo corso, si sta radicalizzando verso sinistra sostiene, non senza qualche imbarazzo, un presidente di centrodestra. Non so quanti elettori di Olivieri avessero, in allora, contezza che questa sarebbe stata oggi la situazione. Per non parlare della promessa di un cambiamento nei vertici dirigenziali della Provincia che, come ampiamente previsto, non è poi avvenuto provocando spiacevoli travasi di bile in chi, molto ingenuamente, ci aveva invece creduto. Detto ciò, auguro a tutti i consiglieri e al presidente un sincero in bocca al lupo e spero che l’impegno recentemente dimostrato in occasione della gara ciclistica Ponente in Rosa verrà profuso anche in tutte le altre importanti questioni”.