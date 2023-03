Albissola, un viale dedicato all'agente della scorta di Borsellino Emanuela Loi

Un viale intitolato ad Emanuela Loi, agente della Polizia di Stato che faceva parte della scorta del magistrato Paolo Borsellino, uccisa dalla mafia il 19 luglio del 1992 nella strage di via D'Amelio a Palermo.

Il comune le dedicherà il tratto di strada di località Galaie che inizia dall’intersezione tra via delle Rogazioni e via delle Industrie ( con direzione di marcia via delle Industrie verso SS1-Aurelia ) fino all’intersezione tra viale Faraggiana e via Sansobbia, ovvero in prossimità del sottopasso ferroviario.

L'amministrazione comunale albissolese ha così appoggiato la richiesta del SAP (Sindacato autonomo polizia), ricevuta lo scorso 16 gennaio, relativa alla ricorrenza del Memorial Day, in ricordo delle stragi di mafia di Capaci e via D’Amelio e dei caduti delle Forze dell’Ordine.

"Preposta al servizio di scorta del giudice Paolo Borsellino, pur consapevole dei gravi rischi cui si esponeva a causa della recrudescenza degli attentati contro rappresentanti dell'ordine giudiziario e delle Forze di Polizia, assolveva il proprio compito con grande coraggio e assoluta dedizione al dovere. Barbaramente trucidata in un proditorio agguato di stampo mafioso, sacrificava la vita a difesa dello Stato e delle Istituzioni" viene specificato nella motivazione.