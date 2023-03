Campo Ligure rappresenta la Liguria alla 10° edizione de “Il borgo dei borghi 2023”

Sarà Campo Ligure, lo spettacolare borgo della valle Stura appartenente al circuito “Borghi più belli d’Italia” noto per il suo castello, l’affascinante ponte sul torrente e la tradizione della filigrana, a rappresentare la Liguria nella decima edizione de “Il borgo dei borghi 2023”, il contest di Rai 3 che vedrà la premiazione del borgo vincitore in prima serata domenica 9 aprile 2023.



Si può votare da oggi, domenica 12 marzo, alle ore 17.15 fino a domenica 26 marzo alle ore 23.59, una volta al giorno e per una sola preferenza, sul sitohttps://www.rai.it/borgodeiborghi/.



“I borghi della nostra regione sono un patrimonio unico di storia, tradizioni e cultura – spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – una risorsa fondamentale dal punto di vista turistico e una attrattiva importante per proseguire nel percorso di destagionalizzazione. Con la nostra campagna ‘Liguria un mare di borghi’ abbiamo deciso di puntare con decisione su questi piccoli gioielli, a volte ingiustamente poco conosciuti, che non hanno nulla da invidiare alle località più note della nostra regione, per far sì che tutti possano scoprirli. Il contest ‘Borgo dei borghi’ è una vetrina importante per portare le bellezze delle Liguria, in particolare dell’entroterra, negli schermi di tutta Italia”.



"Campo Ligure ben incarna la forza del nostro entroterra - spiega il vice presidente della Regione Liguria con delega allo Sviluppo dell'Entroterra e al Marketing Territoriale Alessandro Piana -, quel versante green della Liguria ricco di tradizioni e di storia che ha contribuito a rafforzare l'incoming dell'ultimo anno sia in alta sia in bassa stagione, grazie alla ricca offerta di experience, alle attività outdoor, alla cultura, all'artigianato e all'enogastronomia. Cresce anche il senso di comunità, così fondamentale per il racconto del territorio, per rafforzare ulteriormente in chiave di marketing territoriale l'unicità della nostra regione, sempre più apprezzata dal turismo di prossimità, ma anche da francesi, tedeschi, svizzeri, olandesi. Per questo sosteniamo tutti insieme l'entroterra, la nostra regione, tramite Campo Ligure nella sfida del Borgo dei Borghi".