Meteo, splende il sole sulla Liguria, ma da lunedì aumentano le nuvole

Ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 12 marzo, di Limet Liguria.

Situazione: correnti nord-occidentali favoriscono una chiusura di settimana stabile e prevalentemente soleggiata, da lunedì flussi umidi, di origine Atlantica, determineranno un aumento della nuvolosità.

Avvisi: tra la notte ed il primo mattino venti fino a tesi/forti dai quadranti settentrionali tra Genova e Capo Mele.

Cielo e Fenomeni: al mattino qualche nube alle spalle del settore centrale e sul levante costiero, cieli sereni altrove.

Nel corso del pomeriggio soleggiato sull'intera regione, fatta eccezione per qualche nube lungo la costa del settore centro-orientale. In serata situazione pressoché immutata con solo l'aggiunta del transito di velature da ponente verso levante.

Venti: tra la notte ed il mattino deboli o moderati dai quadranti settentrionali, possibili rinforzi fino a tesi o forti tra Genova e Capo Mele. Dalle ore centrali della giornata ventilazione debole, in prevalenza meridionale.

Mari: da molto mosso a mosso al largo e sul levante, mosso altrove.

Temperature: minime stazionarie od in leggero calo nell'entroterra, in aumento sulla costa. Massime stabili od in lieve diminuzione ovunque.

Costa: min +8/15°C, max +15/20°C

Interno: min -1/+10°C , max +12/20°C (fondovalle/collina)