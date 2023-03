Cairo Montenotte: incredibile successo per il Gelso Day

Ha ottenuto un successo incredibile l'iniziativa di mettere a disposizione gratuitamente oltre un migliaio di “marze”, i rametti per innesti, che sono state distribuite in meno di due ore e che purtroppo non hanno permesso di accogliere le tantissime richieste rimaste inevasa.

Il MelaDay, cui si è aggiutno il Gelso Day, ha consentito di piantare oltre 4500 nuovi meli innestati dalle oltre 20 accessioni di antiche varietà appartenenti a piante centenarie e ormai prossime alla naturale estinzione.La collocazione delle piantine ha interessato complessivamente 57 comuni non solo liguri e limitatamente alla Valle Bormida ligure e zone limitrofe sono 20 i comuni interessati con oltre 2500 nuovi meli, coinvolgendo oltre 300 “melocustodi”

Ma questa edizione ha visto anche il rilancio del Gelsoday che ha l'obiettivo quello di mettere a dimora di piantine di Gelso , per la difesa della biodiversità e la storia locale e avere nei prossimi anni nuovi Gelsi anche per i frutti buonissimi.

Per il Gelso day 2023 è stata scelta una straordinaria varietà il Morus alba ‘Kokuso” che produce grossi frutti allungati di colore viola scuro intenso, molto succosi, molto dolci e molto profumati.

Le piantine sono state prodotte da “talea radicale” e non da innesto , tecnica che, consente nella malaugurata ipotesi di danneggiamento da parte di caprioli e altri animali , dalle radici possa ricrescere la stessa varietà. (cd piede franco)

Gli alberi di gelso sono semplici da coltivare. Il modo più semplice per coltivare queste piante è proprio quello di acquistare giovani esemplari già provvisti di radici e di potare i giovani alberi a fine inverno per permettere loro di sviluppare forti rami strutturali. Una volta che la pianta sarà cresciuta, prendete in considerazione la potatura estiva dei rami per rendere l’albero più di forma arrotondata. Fertilizzare in primavera con compost e pacciamare per mantenere il terreno uniformemente umido fin quando la pianta non sarà grande e robusta.

Il gelso può essere coltivato dal livello del mare fino a un’altitudine di 1 000 m. Oggi è maggiormente usato come albero ornamentale e la presenza di alberi di gelso da frutto è attualmente piuttosto rara e gli esemplari presenti sono spesso molto vecchi, come nel caso del Gelso ultracentenario di Cengio oggetto di segnalazione come albero monumentale.

Esemplari vecchissimi si trovano in tutta la Valle Bormida a testimonianza di una storia locale spesso dimenticata.

Gran parte dell’attività che la Condotta Slow Food delle Valli della Bormida, ora APS , ha svolto in questi ultimi 18 anni è stata nel nome della conservazione e valorizzazione della biodiversità che rappresenta il perno centrale della sua politica a difesa dei beni comuni.

Una biodiversità strettamente legata all’agricoltura e al cibo, un insieme di culture, tradizioni e saperi che appartengono al nostro territorio, tramandate di generazione in generazione.