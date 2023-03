Dentini e allattamento notturno: mi è successo di nuovo…

Cari Lettori, credevo che, con l’abbondanza di informazioni disponibili in rete (anche grazie al portale www.ildentistadeibambini.it ), i miei quasi 500 articoli, le lezioni fatte presso asili e scuole ecc. le mamme avessero capito il danno che fanno ai loro bambini allattandoli mentre li fanno addormentare (sia che si tratti di biberon che di allattamento al seno).

Invece, ancora ieri, ho visitato un bimbo di 2 anni e mezzo che fino a pochi mesi prima aveva l’abitudine di addormentarsi con in bocca la tetta della mamma.

Il latte, ancora meglio se materno, è un alimento importantissimo per i bambini, ma utilizzare l’allattamento come antistress (tantopiù in bimbi già ampiamente svezzati) non so quanto sia opportuno dal punto di vista psicologico (questo dovrebbe dirlo uno psicologo dell’età evolutiva) ma è sicuramente dannoso per la salute dei denti del bambino.

Come ricorderete, se avete letto miei precedenti articoli in proposito, ogni volta che assumiamo del cibo, i batteri che vivono nella nostra bocca “mangiano anche loro” e “digerendo” producono degli acidi che attaccano lo smalto dei nostri denti. Fortunatamente la nostra saliva non solo interrompe gli attacchi “sciacquando via” l’acido ma, con i sali in essa contenuti, “rattoppa” i danni provocati (purchè gli attacchi acidi non siano più di 5 al giorno).

Durante il sonno però non produciamo saliva per cui gli acidi sono liberi di agire indisturbati e a lungo, causando decalcificazione dello smalto e aprendo la strada alla carie.

I bambini che si addormentano con tetta (o biberon) in bocca hanno quasi sempre numerosi dentini cariati (soprattutto quelli anteriori, che hanno maggiori contatti con il latte). Certe volte la carie è così avanzata da lasciare solo dei monconcini di radice… provocando gravi danni funzionali, estetici e psicologici e ostacolando il corretto sviluppo del cavo orale.

Io so che le mamme fanno ciò che fanno convinte di fare “il meglio” per i loro piccoli… spesso sviate da suggerimenti scientificamente “discutibili” che arrivano loro dal “guru di turno”, e per questo motivo approfitto di questo articolo per ribadire questo concetto:

i denti nascono sani e, con poche regole elementari, possono rimanere sani tutta la vita. Fatevi consigliare dal vostro dentista pediatrico prima che si manifesti un problema e farete al vostro bimbo un regalo che nessun’altro potrà mai più fargli…

Vi ricordo che, se avete dubbi o domande sugli argomenti che tratto per voi, potete visitare il sito www.ildentistadeibambini.it o scrivermi a dottore@attiliovenerucci.it : risponderò privatamente e, se la domanda sarà di interesse generale, potrà essere il tema di un prossimo Salvadente

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova